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Харина Устинья Данилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Харин Иван Емельянов

Отец ребёнка: Харин Емельян Демидов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Харин Василий Емельянов

Отец ребёнка: Харин Емельян Демидов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Мария Емельянова

Отец ребёнка: Харин Емельян Демидов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Неонила Емельянова

Отец ребёнка: Харин Емельян Демидов

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харин Емельян Демидов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1850
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
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