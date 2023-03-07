Харина Устинья Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Харин Иван Емельянов
Отец ребёнка: Харин Емельян Демидов
Рождение ребёнка
Около 1806
Отец ребёнка: Харин Емельян Демидов
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Мария Емельянова
Отец ребёнка: Харин Емельян Демидов
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Неонила Емельянова
Отец ребёнка: Харин Емельян Демидов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850