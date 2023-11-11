Шершень Иоаким Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Шершень Гавриил Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Шершень Ульяна Иоакимовна
Мать ребёнка: Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Шершень Моисей Иоакимович
Мать ребёнка: Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Шершень Ефросинья Иоакимовна
Мать ребёнка: Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Шершень Афанасий Иоакимович
Мать ребёнка: Параскева Васильевна
Смерть
Неизвестно