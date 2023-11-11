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Шершень Иоаким Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Шершень Гавриил Семенович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Шершень Ульяна Иоакимовна

Мать ребёнка: Параскева Васильевна

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Шершень Моисей Иоакимович

Мать ребёнка: Параскева Васильевна

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Шершень Ефросинья Иоакимовна

Мать ребёнка: Параскева Васильевна

Макошино, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Шершень Афанасий Иоакимович

Мать ребёнка: Параскева Васильевна

Макошино, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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