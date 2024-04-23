Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1908 г.р.
1917 г.р.

Добавил:

ЮЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шутов Михаил

Рождение ребёнка
1905

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шутов Михаил

Крыцино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
28.02.1908

Сын: Шутов Федор

Отец ребёнка: Шутов Михаил

Рождение ребёнка
1917

Сын: Шутов Иван

Отец ребёнка: Шутов Михаил

Смерть
Неизвестно

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