Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шутов Михаил
Рождение ребёнка
1905
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шутов Михаил
Крыцино, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
28.02.1908
Сын: Шутов Федор
Отец ребёнка: Шутов Михаил
Рождение ребёнка
1917
Сын: Шутов Иван
Отец ребёнка: Шутов Михаил
Смерть
Неизвестно