Ефремова Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1716 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Натальина Марфа Емельянова

Отец ребёнка: Ефремов Емельян

Рождение ребёнка
1759

Сын: Ефремов Алексей Емельянов

Отец ребёнка: Ефремов Емельян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Емельян

Смерть
Неизвестно
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