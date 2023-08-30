Ефремова Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Натальина Марфа Емельянова
Отец ребёнка: Ефремов Емельян
Рождение ребёнка
1759
Сын: Ефремов Алексей Емельянов
Отец ребёнка: Ефремов Емельян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефремов Емельян
Смерть
Неизвестно