Мархаба
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Азимбаева Маргуба Азимбаевна
Отец ребёнка: Альмухаметов Азимбай Альмухаметович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Азимбаев Зиянгир Азимбаевич
Отец ребёнка: Альмухаметов Азимбай Альмухаметович
Рождение ребёнка
1876
Сын: Азимбаев Асадулла Азимбаевич
Отец ребёнка: Альмухаметов Азимбай Альмухаметович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно