Мархаба — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мархаба

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Азимбаева Маргуба Азимбаевна

Отец ребёнка: Альмухаметов Азимбай Альмухаметович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Азимбаев Зиянгир Азимбаевич

Отец ребёнка: Альмухаметов Азимбай Альмухаметович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Азимбаев Асадулла Азимбаевич

Отец ребёнка: Альмухаметов Азимбай Альмухаметович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Альмухаметов Азимбай Альмухаметович

Смерть
Неизвестно
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