Масленикова (Хлебникова-Луговкина) Афимья Якимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хлебников-Луговкин Иван Григорьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Сын: Маслеников Алексей Петрович
Отец ребёнка: Маслеников Петр Алексеевич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Маслеников Василий Петрович
Отец ребёнка: Маслеников Петр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно