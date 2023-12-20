Масленикова (Хлебникова-Луговкина) Афимья Якимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленикова (Хлебникова-Луговкина) Афимья Якимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хлебников-Луговкин Иван Григорьев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Сын: Маслеников Алексей Петрович

Отец ребёнка: Маслеников Петр Алексеевич

Рождение ребёнка
1806

Сын: Маслеников Василий Петрович

Отец ребёнка: Маслеников Петр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслеников Петр Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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