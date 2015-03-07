Ковалёва Светлана Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалёва Светлана Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1950

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1969

Дочь: Воронкина Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Ковалёв Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.05.1972

Дочь: Ковалёва Алла Николаевна

Отец ребёнка: Ковалёв Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.01.1979

Сын: Ковалёв Виталий Николаевич

Отец ребёнка: Ковалёв Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
03.09.1982

Сын: Ковалёв Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Ковалёв Николай Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалёв Николай Дмитриевич

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