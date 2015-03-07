Ковалёва Светлана Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1969
Дочь: Воронкина Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Ковалёв Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.05.1972
Дочь: Ковалёва Алла Николаевна
Отец ребёнка: Ковалёв Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.01.1979
Сын: Ковалёв Виталий Николаевич
Отец ребёнка: Ковалёв Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.09.1982
Сын: Ковалёв Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Ковалёв Николай Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно