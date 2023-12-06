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Крапивина Марфа Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1889

Сын: Крапивин Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Крапивин Иван Васильевич

Бракосочетание
До 1889

Муж: Крапивин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
12.05.1896

Сын: Крапивин Иван Иванович

Отец ребёнка: Крапивин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
17.10.1899

Сын: Крапивин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Крапивин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
28.02.1902

Сын: Крапивин Семён Иванович

Отец ребёнка: Крапивин Иван Васильевич

Михайловка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
По воен. билету
Рождение ребёнка
24.02.1907

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Крапивин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
10.04.1909

Сын: Крапивин Василий Иванович

Отец ребёнка: Крапивин Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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