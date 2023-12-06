Крапивина Марфа Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1889
Отец ребёнка: Крапивин Иван Васильевич
Бракосочетание
До 1889
Рождение ребёнка
12.05.1896
Отец ребёнка: Крапивин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
17.10.1899
Отец ребёнка: Крапивин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
28.02.1902
Отец ребёнка: Крапивин Иван Васильевич
Михайловка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
По воен. билету
Рождение ребёнка
24.02.1907
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Крапивин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
10.04.1909
Сын: Крапивин Василий Иванович
Отец ребёнка: Крапивин Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно