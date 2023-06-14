Карагаев Алексей Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.09.1945
Дочь: Комарова Таисья Алексеевна
Мать ребёнка: Карагаева Ирина Якимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карагаев Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Карагаева Ирина Якимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карагаев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Карагаева Ирина Якимовна
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карагаев Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Карагаева Ирина Якимовна
Новая Деревня, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карагаева Ирина Якимовна
Смерть
Неизвестно