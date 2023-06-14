Карагаев Алексей Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карагаев Алексей Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.09.1945

Дочь: Комарова Таисья Алексеевна

Мать ребёнка: Карагаева Ирина Якимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карагаев Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Карагаева Ирина Якимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карагаев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Карагаева Ирина Якимовна

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карагаев Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Карагаева Ирина Якимовна

Новая Деревня, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карагаева Ирина Якимовна

Смерть
Неизвестно