Клеменчук Елена Борисовна
Место рождения
Дата рождения25.02.1958
ПолЖенский
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1958
Рождение ребёнка
05.05.1977
Сын: Клеменчук Евгений Александрович
Отец ребёнка: Балыко Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
05.05.1978
Сын: Клеменчук Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Балыко Александр Сергеевич
Надежда, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
05.05.1984
Сын: Клеменчук Александр Александрович
Отец ребёнка: Балыко Александр Сергеевич
Развод
1985