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Клеменчук Елена Борисовна

Место рождения

Зеленокумск, Советский, Ставропольский край

Дата рождения

25.02.1958

Пол

Женский

Добавил:

БК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1958

Отец: Клеменчук Борис Александрович

Мать: Клеменчук Мария Ивановна

Зеленокумск, Советский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
05.05.1977

Сын: Клеменчук Евгений Александрович

Отец ребёнка: Балыко Александр Сергеевич

Зеленокумск, Советский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
05.05.1978

Сын: Клеменчук Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Балыко Александр Сергеевич

Надежда, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
05.05.1984

Сын: Клеменчук Александр Александрович

Отец ребёнка: Балыко Александр Сергеевич

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Развод
1985

Муж: Балыко Александр Сергеевич

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
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