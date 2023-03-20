Гремякова Евдокия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.04.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.08.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.11.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно