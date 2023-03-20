Гремякова Евдокия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гремякова Евдокия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.08.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.11.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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