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(Митрофанова) Татьяна Михайловна

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митрофанов Михаил Дмитриевич

Мать: Митрофанова Прасковья (паня)

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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