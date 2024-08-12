Варламов Евгений Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Варламова (Васильева) Нелли Александровна
Рождение ребёнка
07.07.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Варламова (Васильева) Нелли Александровна
Смерть
Неизвестно