Варламов Евгений Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варламов Евгений Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОУ
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Место
Комментарий
Рождение
10.10.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варламова (Васильева) Нелли Александровна

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Варламова (Васильева) Нелли Александровна

Рождение ребёнка
07.07.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Варламова (Васильева) Нелли Александровна

Смерть
Неизвестно

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