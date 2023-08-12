Ефанов Василий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефанов Василий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Ефанов Тимофей Кузьмич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Ефанов Максим Васильевич

Мать ребёнка: Ефанова Агафья Матвеевна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Ефанов Максим Васильевич

Мать ребёнка: Ефанова Агафья Матвеевна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Ефанов Яков Васильевич

Мать ребёнка: Ефанова Агафья Матвеевна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Ефанов Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Ефанова Агафья Матвеевна

Смерть
1848
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