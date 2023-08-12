Ефанов Василий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти1848
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Ефанов Тимофей Кузьмич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Ефанова Агафья Матвеевна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Ефанова Агафья Матвеевна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Ефанова Агафья Матвеевна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Ефанов Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Ефанова Агафья Матвеевна
Смерть
1848