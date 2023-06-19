Селегененко (Аносова) Ирина Анатольевна
Место рождения
Дата рождения08.01.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1978
Бракосочетание
07.08.1998
Рождение ребёнка
11.06.1999
Сын: Селегененко Дмитрий Тимофеевич
Отец ребёнка: Селегененко Тимофей Николаевич
Рождение ребёнка
11.06.2003
Дочь: Селегененко Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Селегененко Тимофей Николаевич
Место жительства
Неизвестно