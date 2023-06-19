Селегененко (Аносова) Ирина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селегененко (Аносова) Ирина Анатольевна

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Место рождения

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан

Дата рождения

08.01.1978

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1978

Отец: Аносов Анатолий Иванович

Мать: Аносова Светлана Евгеньевна

Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан
Бракосочетание
07.08.1998

Муж: Селегененко Тимофей Николаевич

Рождение ребёнка
11.06.1999

Сын: Селегененко Дмитрий Тимофеевич

Отец ребёнка: Селегененко Тимофей Николаевич

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
11.06.2003

Дочь: Селегененко Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Селегененко Тимофей Николаевич

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Махачкала, город Махачкала, Республика Дагестан