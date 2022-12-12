Блазнов Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения30.04.1865
Дата смерти06.04.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1918 по 1939
Смерть
06.04.1939