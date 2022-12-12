Блазнов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блазнов Александр Петрович

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Место рождения

Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

30.04.1865

Дата смерти

06.04.1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
По 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1918 по 1939
Рощино, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
06.04.1939
Рощино, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
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