Скрябин Илья Еремеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: Скрябин Еремей Миронов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Анна Ильина
Мать ребёнка: Скрябина Домника Григорьева
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Скрябин Иван Ильин
Мать ребёнка: Скрябина Домника Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762