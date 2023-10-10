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Скрябин Илья Еремеев

Место рождения

Пантюхинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1718 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1732 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Скрябин Еремей Миронов

Мать: не указана

Пантюхинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Анна Ильина

Мать ребёнка: Скрябина Домника Григорьева

Пантюхинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Скрябин Иван Ильин

Мать ребёнка: Скрябина Домника Григорьева

Пантюхинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скрябина Домника Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Пантюхинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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