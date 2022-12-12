Пчеленкова Фёкла Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пчеленкова Фёкла Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1915 ст.

Дочь: Пчеленкова Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Пчеленков Матвей Романович

Москва, город федерального значения Москва
ц. Скорбященская в Ямской Коломенской слободе Замоскворецкий сорок
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пчеленков Матвей Романович

Смерть
Неизвестно
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