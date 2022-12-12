Пчеленкова Фёкла Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1915 ст.
Дочь: Пчеленкова Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Пчеленков Матвей Романович
Москва, город федерального значения Москва
ц. Скорбященская в Ямской Коломенской слободе Замоскворецкий сорок
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно