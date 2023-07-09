Егорова Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1990
Дочь: Ющенкова Марина Геннадьевна
Отец ребёнка: Егоров Геннадий Михайлович
Рождение ребёнка
18.09.1992
Дочь: Капусткина Екатерина Геннадьевна
Отец ребёнка: Егоров Геннадий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егоров Алексей Геннадьевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно