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Петрова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Филипп Григорьевич

Отец ребёнка: Петров Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Петров Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Петров Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Петров Григорий

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Клешнина (Петрова) Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Петров Григорий

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