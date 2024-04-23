Петрова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Филипп Григорьевич
Отец ребёнка: Петров Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Петров Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Петров Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Петров Григорий
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Клешнина (Петрова) Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Петров Григорий