Столповских Евгений Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1976
Рождение ребёнка
01.02.1998
Дочь: Столповских Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: Столповских Наталья Константиновна
Рождение ребёнка
04.05.1999
Сын: Столповских Андрей Евгеньевич
Мать ребёнка: Столповских Наталья Константиновна
Рождение ребёнка
29.07.2010
Сын: Столповских Богдан Евгеньевич
Мать ребёнка: Столповских Татьяна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно