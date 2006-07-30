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Ковалева Дарья Дмитриевна
Ковалева Дарья Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.07.2006
Пол
Женский
Отец
Ковалев Дмитрий Николаевич
1980 г.р.
Мать
Ковалева (Федорова) Ольга Владимировна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.2006
Отец:
Ковалев Дмитрий Николаевич
Мать:
Ковалева Ольга Владимировна
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