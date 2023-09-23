Воскресенцев Юрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воскресенцев Юрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1991

Дочь: Воскресенцева Светлана Юрьевна

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Рождение ребёнка
13.12.1992

Сын: Воскресенцев Александр Юрьевич

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Бракосочетание
Неизвестно

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