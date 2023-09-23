Воскресенцев Юрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1991
Дочь: Воскресенцева Светлана Юрьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.12.1992
Сын: Воскресенцев Александр Юрьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности