Свинолупова Варвара Матвеевна 1834 — найти родственников по фамилии на Familio
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Свинолупова Варвара Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

07.03.1894

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Свинолупова Надежда Никаноровна

Отец ребёнка: Свинолупов Никанор Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свинолупов Афанасий Никонорович

Отец ребёнка: Свинолупов Никанор Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свинолупов Никанор Антонович

Смерть
07.03.1894
Лыжинской, Котельнический уезд, Вятская губерния

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