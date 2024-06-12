Свинолупова Варвара Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти07.03.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Свинолупова Надежда Никаноровна
Отец ребёнка: Свинолупов Никанор Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свинолупов Афанасий Никонорович
Отец ребёнка: Свинолупов Никанор Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.03.1894
Лыжинской, Котельнический уезд, Вятская губерния