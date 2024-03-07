Рыковская (Лось) Надежда Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1909
Дата смерти15.11.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1909
Отец: Лось Фёдор Макарьевич
Мать: Лось Мария Антоновна
Рождение ребёнка
07.02.1938
Сын: Риковски Георгий (Юрий) Ильич
Отец ребёнка: Рыковский Илья Иванович
Рождение ребёнка
12.04.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рыковский Илья Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.11.1992