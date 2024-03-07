Рыковская (Лось) Надежда Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыковская (Лось) Надежда Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1909

Дата смерти

15.11.1992

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

1900 г.р.

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1909

Отец: Лось Фёдор Макарьевич

Мать: Лось Мария Антоновна

Рождение ребёнка
07.02.1938

Сын: Риковски Георгий (Юрий) Ильич

Отец ребёнка: Рыковский Илья Иванович

Рождение ребёнка
12.04.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыковский Илья Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыковский Илья Иванович

Смерть
15.11.1992
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