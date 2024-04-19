Кобзарь (Попик) Евдокия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзарь (Попик) Евдокия Сергеевна

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Место рождения

Украина, Полтава

Дата рождения

15.10.1887

Дата смерти

13.12.1970

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина, Полтава
Рождение ребёнка
1919

Сын: Кобзарь Парфирий Иванович

Отец ребёнка: Кобзарь Иван

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Кобзарь Миланья Ивановна

Отец ребёнка: Кобзарь Иван

Рождение ребёнка
20.09.1923

Дочь: Палухина Галина Ивановна

Отец ребёнка: Кобзарь Иван

Рождение ребёнка
14.02.1928

Дочь: Сухаренко Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Сухаренко Федор Алексеевич

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Сухаренко Катерина Федоровна

Отец ребёнка: Сухаренко Федор Алексеевич

Алтайский край, Старо-Бординский район, с. Карагуж
Рождение ребёнка
23.10.1937

Дочь: Карцева Зинаида Федоровна

Отец ребёнка: Сухаренко Федор Алексеевич

Алтайский край, Старо-Бординский район, с. Карагуж
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сухаренко Илья Федорович

Отец ребёнка: Сухаренко Федор Алексеевич

Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобзарь Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобзарь Неизвестно Ивановна

Отец ребёнка: Кобзарь Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобзарь Неизвестно Иванович

Отец ребёнка: Кобзарь Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кобзарь Неизвестно Иванович

Отец ребёнка: Кобзарь Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухаренко Федор Алексеевич

Смерть
13.12.1970
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