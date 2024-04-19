Кобзарь (Попик) Евдокия Сергеевна
Место рожденияУкраина, Полтава
Дата рождения15.10.1887
Дата смерти13.12.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1919
Сын: Кобзарь Парфирий Иванович
Отец ребёнка: Кобзарь Иван
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Кобзарь Миланья Ивановна
Отец ребёнка: Кобзарь Иван
Рождение ребёнка
20.09.1923
Дочь: Палухина Галина Ивановна
Отец ребёнка: Кобзарь Иван
Рождение ребёнка
14.02.1928
Дочь: Сухаренко Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Сухаренко Федор Алексеевич
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Сухаренко Катерина Федоровна
Отец ребёнка: Сухаренко Федор Алексеевич
Алтайский край, Старо-Бординский район, с. Карагуж
Рождение ребёнка
23.10.1937
Дочь: Карцева Зинаида Федоровна
Отец ребёнка: Сухаренко Федор Алексеевич
Алтайский край, Старо-Бординский район, с. Карагуж
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сухаренко Федор Алексеевич
Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кобзарь Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кобзарь Неизвестно Ивановна
Отец ребёнка: Кобзарь Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кобзарь Неизвестно Иванович
Отец ребёнка: Кобзарь Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кобзарь Неизвестно Иванович
Отец ребёнка: Кобзарь Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.12.1970