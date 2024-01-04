Чудаков Осип Асеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1657
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1657
Отец: Чудаков Асей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чудакова Матрена Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1707
Мать ребёнка: Чудакова Матрена Петрова
Рождение ребёнка
1707
Мать ребёнка: Чудакова Матрена Петрова
Смерть
Неизвестно