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Чудаков Осип Асеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1657

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1657

Отец: Чудаков Асей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чудакова Матрена Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1707

Сын: Чудаков Тимофей Осипов

Мать ребёнка: Чудакова Матрена Петрова

Малый Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1707

Сын: Чудаков Родион Осипов

Мать ребёнка: Чудакова Матрена Петрова

Малый Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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