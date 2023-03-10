Варина (Шадрина) Надежда Васильевна
Место рожденияг. Первоуральск Свердловской обл.
Дата рождения18.01.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1946
г. Первоуральск Свердловской обл.
Рождение ребёнка
15.12.1970
Сын: Варин Евгений Вячеславович
Отец ребёнка: не указан
г. Первоуральск Свердловской обл.
Рождение ребёнка
05.01.1974
Дочь: Лукьянчикова Елена Вячеславовна
Отец ребёнка: не указан
г. Первоуральск Свердловской обл.