Варина (Шадрина) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варина (Шадрина) Надежда Васильевна

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Место рождения

г. Первоуральск Свердловской обл.

Дата рождения

18.01.1946

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1946

Отец: Шадрин Василий Афанасьевич

Мать: Шадрина Соломия Алимпьевна

г. Первоуральск Свердловской обл.
Рождение ребёнка
15.12.1970

Сын: Варин Евгений Вячеславович

Отец ребёнка: не указан

г. Первоуральск Свердловской обл.
Рождение ребёнка
05.01.1974

Дочь: Лукьянчикова Елена Вячеславовна

Отец ребёнка: не указан

г. Первоуральск Свердловской обл.
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