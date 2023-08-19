Ерохина Ирина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1962
Отец: не указан
Рождение ребёнка
02.01.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.03.1985
Сын: Ерохин Семён Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.12.1987
Дочь: Попова Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Ерохин Владимир Борисович
Рождение ребёнка
28.12.1989
Дочь: Штаб Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Ерохин Владимир Борисович
Бракосочетание
Неизвестно