Ерохина Ирина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрохина Ирина Борисовна

Ерохина Ирина Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1962

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1962

Отец: не указан

Мать: Тензина Валентина Степановна

Рождение ребёнка
02.01.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.03.1985

Сын: Ерохин Семён Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.12.1987

Дочь: Попова Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Ерохин Владимир Борисович

Рождение ребёнка
28.12.1989

Дочь: Штаб Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Ерохин Владимир Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерохин Владимир Борисович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close