Доценко Артур Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1945
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1945
Рождение ребёнка
29.11.1968
Сын: Мякота Александр Артурович
Мать ребёнка: Мякота Евгения Игнатьевна
Рождение ребёнка
20.07.1974
Сын: Доценко Дмитрий Артурович
Мать ребёнка: Доценко Ася Фёдоровна
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
29.03.1979
Дочь: Ласкина Анастасия Артуровна
Мать ребёнка: Доценко Ася Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Доценко Ася Фёдоровна