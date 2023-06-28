Доценко Артур Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДоценко Артур Андреевич

Доценко Артур Андреевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1945

Отец: Фриц Андрей Филиппович

Мать: Кузнецова Афанасия Ивановна

Рождение ребёнка
29.11.1968

Сын: Мякота Александр Артурович

Мать ребёнка: Мякота Евгения Игнатьевна

Рождение ребёнка
20.07.1974

Сын: Доценко Дмитрий Артурович

Мать ребёнка: Доценко Ася Фёдоровна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
29.03.1979

Дочь: Ласкина Анастасия Артуровна

Мать ребёнка: Доценко Ася Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мякота Евгения Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доценко Ася Фёдоровна