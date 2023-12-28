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Казаков Павел Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1902 ст.

Дата смерти

17.08.1904 ст.

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

С 1879 по 1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1902 ст.

Отец: Казаков Алексей Алексеевич

Мать: Казакова Анастасия Семёновна

Книга регистрации метрических записей о рождении, смерти, браке Казанская церковь с. Карташова за 1900-1907 Архив г.о. Луховицы, фонд №68, опись №1, дело №96, стр. 91
Крещение
21.08.1902 ст.
Смерть
17.08.1904 ст.
от скарлотины МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА СРЕТЕНСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЕВСКАЯ В ПОКРОВСКОМ - ЦГА Москвы, фонд №2126, опись №2, дело №141, стр. 221
Похороны
18.08.1904 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен на Семеновском кладбище
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