Казаков Павел Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1902 ст.
Дата смерти17.08.1904 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1902 ст.
Книга регистрации метрических записей о рождении, смерти, браке Казанская церковь с. Карташова за 1900-1907 Архив г.о. Луховицы, фонд №68, опись №1, дело №96, стр. 91
Крещение
21.08.1902 ст.
Смерть
17.08.1904 ст.
от скарлотины МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА СРЕТЕНСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЕВСКАЯ В ПОКРОВСКОМ - ЦГА Москвы, фонд №2126, опись №2, дело №141, стр. 221
Похороны
18.08.1904 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Похоронен на Семеновском кладбище