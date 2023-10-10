Булатов Иван Игнатьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Булатов Игнатий Афанасьев
Мать: Булатова Ефимия
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Домна Иванова
Мать ребёнка: Булатова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Ольга Иванова
Мать ребёнка: Булатова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Марина Иванова
Мать ребёнка: Булатова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Булатова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Булатов Лукоян (Лука) Иванов
Мать ребёнка: Булатова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Булатов Константин Иванов
Мать ребёнка: Булатова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булатова Евдокия
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834