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Булатов Иван Игнатьев

Место рождения

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Булатов Игнатий Афанасьев

Мать: Булатова Ефимия

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Домна Иванова

Мать ребёнка: Булатова Евдокия

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Ольга Иванова

Мать ребёнка: Булатова Евдокия

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Марина Иванова

Мать ребёнка: Булатова Евдокия

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Булатов Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Булатова Евдокия

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Булатов Лукоян (Лука) Иванов

Мать ребёнка: Булатова Евдокия

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Булатов Константин Иванов

Мать ребёнка: Булатова Евдокия

Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Евдокия

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Починок над Порезским-ключем Степана Шихова, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1834
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