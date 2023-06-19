Фокина (-) Параскева Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокина (-) Параскева Семеновна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.05.1896

Сын: Фокин Иван Павлович

Отец ребёнка: Фокин Павел Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.11.1897

Сын: Фокин Александр Павлович

Отец ребёнка: Фокин Павел Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.03.1907

Сын: Фокин Алексей Павлович

Отец ребёнка: Фокин Павел Петрович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фокин Павел Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно