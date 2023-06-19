Фокина (-) Параскева Семеновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1896
Сын: Фокин Иван Павлович
Отец ребёнка: Фокин Павел Петрович
Рождение ребёнка
20.11.1897
Отец ребёнка: Фокин Павел Петрович
Рождение ребёнка
12.03.1907
Отец ребёнка: Фокин Павел Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фокин Павел Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно