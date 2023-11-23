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Илларион Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Иоанн Яковлев

Мать: Ирина Петрова

Рождение ребёнка
1794

Сын: Алексей Илларионов

Мать ребёнка: Дарья Иоаннова

Алексей Илларионович (1794 — ?) Родился в семье дьякона села Якимовского Ростовского уезда Иллариона Иоанновича. В 1808 году определен в пономаря к церкви села Лазорцева Фомина Ростовского уезда. Жена... Показать все
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Евдокия Илларионова

Мать ребёнка: Дарья Иоаннова

Рождение ребёнка
1798

Сын: Смирнов Иван Илларионов

Мать ребёнка: Дарья Иоаннова

Смирнов Иван Илларионович (1798 — ?) Родился в семье дьякона села Якимовского Ростовского уезда Иллариона Иоанновича. С 1807 года обучался в Ростовском духовном училище. В 1812 году определен в понома... Показать все
Рождение ребёнка
1802

Сын: Александр Илларионов

Мать ребёнка: Дарья Иоаннова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Иоаннова

Смерть
1808
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