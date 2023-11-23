Илларион Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Иоанн Яковлев
Мать: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Алексей Илларионов
Мать ребёнка: Дарья Иоаннова
Алексей Илларионович (1794 — ?) Родился в семье дьякона села Якимовского Ростовского уезда Иллариона Иоанновича. В 1808 году определен в пономаря к церкви села Лазорцева Фомина Ростовского уезда. Жена... Показать все
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Евдокия Илларионова
Мать ребёнка: Дарья Иоаннова
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Дарья Иоаннова
Смирнов Иван Илларионович (1798 — ?) Родился в семье дьякона села Якимовского Ростовского уезда Иллариона Иоанновича. С 1807 года обучался в Ростовском духовном училище. В 1812 году определен в понома... Показать все
Рождение ребёнка
1802
Сын: Александр Илларионов
Мать ребёнка: Дарья Иоаннова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Иоаннова
Смерть
1808