Ирина Минова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Пименов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Марья Андреева (Вна)
Отец ребёнка: Андрей Пименов (Ич)
Рождение ребёнка
1834
Сын: Алексей Андреев (Ич)
Отец ребёнка: Андрей Пименов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Ефим Андреев (Ич)
Отец ребёнка: Андрей Пименов (Ич)
Смерть
До 1858