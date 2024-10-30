Евдокимова Аксинья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдокимов Иван
Второй брак
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Евдокимов (Младший) Фёдор Иванович
Отец ребёнка: Евдокимов Иван
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Евдокимов Василий Иванович
Отец ребёнка: Евдокимов Иван
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Евдокимов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Евдокимов Иван
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Евдокимов Николай Иванович
Отец ребёнка: Евдокимов Иван
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Евдокимов Александр Иванович
Отец ребёнка: Евдокимов Иван
Рождение ребёнка
Около 1845
Отец ребёнка: Евдокимов Иван
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Евдокимова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Евдокимов Иван
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Евдокимова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Евдокимов Иван
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Евдокимов Степан Иванович
Отец ребёнка: Евдокимов Иван
Рождение ребёнка
Около 1853
Отец ребёнка: Евдокимов Иван
Смерть
Неизвестно