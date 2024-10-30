Евдокимова Аксинья Фёдоровна Около 1814 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокимова Аксинья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдокимов Иван

Второй брак
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Евдокимов (Младший) Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Евдокимов Иван

Глинки, Осеевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Евдокимов Василий Иванович

Отец ребёнка: Евдокимов Иван

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Евдокимов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Евдокимов Иван

Глинки, Осеевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Евдокимов Николай Иванович

Отец ребёнка: Евдокимов Иван

Глинки, Осеевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Евдокимов Александр Иванович

Отец ребёнка: Евдокимов Иван

Глинки, Осеевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Евдокимов Илья Иванович

Отец ребёнка: Евдокимов Иван

Глинки, Осеевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Евдокимова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Евдокимов Иван

Глинки, Осеевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Евдокимова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Евдокимов Иван

Глинки, Осеевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Евдокимов Степан Иванович

Отец ребёнка: Евдокимов Иван

Глинки, Осеевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Евдокимов Иван Иванович

Отец ребёнка: Евдокимов Иван

Глинки, Осеевская волость, Богородский уезд
Смерть
Неизвестно

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