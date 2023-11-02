Фирсин Константин Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фирсин Николай Константиновыч
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фирсин Андрей Константинович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно