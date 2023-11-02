Фирсин Константин Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирсин Константин Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фирсин Николай Константиновыч

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фирсин Андрей Константинович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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