Евдокимов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокимов Александр

Евдокимов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баева Ольга Александровна

Мать ребёнка: Евдокимова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Валера Александрович

Мать ребёнка: Евдокимова Надежда Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокимова Надежда Николаевна

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