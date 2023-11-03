Рогов Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Плесовских Евдокия Матвеева
Мать ребёнка: Рогова 1 жена
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Половодова Евдокия 2 ? Матвеева
Мать ребёнка: Рогова 1 жена
Бракосочетание
30.07.1783
Жена: Трушникова Анна Семенова
Ильинка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
м. 56 ж. 50 оба вторым
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рогова 1 жена
Смерть
Неизвестно