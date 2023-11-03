Рогов Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРогов Матвей

Рогов Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Плесовских Евдокия Матвеева

Мать ребёнка: Рогова 1 жена

Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Половодова Евдокия 2 ? Матвеева

Мать ребёнка: Рогова 1 жена

Бракосочетание
30.07.1783

Жена: Трушникова Анна Семенова

Ильинка, Казанский муниципальный район, Тюменская область
м. 56 ж. 50 оба вторым
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогова 1 жена

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close