Кинащук (Малетина) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКинащук (Малетина) Людмила Николаевна

Кинащук (Малетина) Людмила Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1952

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1952

Отец: Малетин Николай Михайлович

Мать: Малетина Мария Ивановна

Проживает в г. Искитим, Новосибирской области
Рождение ребёнка
12.02.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Искитим, город Искитим, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.07.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Искитим, город Искитим, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close