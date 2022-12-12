Кинащук (Малетина) Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1952
Проживает в г. Искитим, Новосибирской области
Рождение ребёнка
12.02.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.07.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
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