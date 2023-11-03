Тогусова (Павлова) Устинья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тогусова (Павлова) Устинья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1823

Отец: Павлов Яков Павлов

Мать: Павлова Зиновья Семеновна

Бракосочетание
21.01.1845

Муж: Тогусов Матфей Федоров

М. 27
Рождение ребёнка
09.05.1848

Дочь: Таисия Матвеевна

Отец ребёнка: Тогусов Матфей Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ненилина Васса Матвеева

Отец ребёнка: Тогусов Матфей Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Матвеева

Отец ребёнка: Тогусов Матфей Федоров

Смерть
Неизвестно
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