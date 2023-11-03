Тогусова (Павлова) Устинья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1823
Отец: Павлов Яков Павлов
Бракосочетание
21.01.1845
М. 27
Рождение ребёнка
09.05.1848
Дочь: Таисия Матвеевна
Отец ребёнка: Тогусов Матфей Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ненилина Васса Матвеева
Отец ребёнка: Тогусов Матфей Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизавета Матвеева
Отец ребёнка: Тогусов Матфей Федоров
Смерть
Неизвестно