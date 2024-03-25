Никитина Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина Матрёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Марья Егоровна

Отец ребёнка: Никитин Егор Агеевич

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Марфа Егоровна

Отец ребёнка: Никитин Егор Агеевич

Рождение ребёнка
1806

Сын: Никитин Тихон Егорович

Отец ребёнка: Никитин Егор Агеевич

Сарты, Сихиязская волость, Златоустовский уезд
Рождение ребёнка
1809

Сын: Никитин Василий Егорович

Отец ребёнка: Никитин Егор Агеевич

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.07.1810

Дочь: Парасковья Егоровна

Отец ребёнка: Никитин Егор Агеевич

Рождение ребёнка
29.05.1814

Дочь: Федосья Егоровна

Отец ребёнка: Никитин Егор Агеевич

Рождение ребёнка
26.01.1816

Сын: Никитин Василий Егорович

Отец ребёнка: Никитин Егор Агеевич

Сарты, Сихиязская волость, Златоустовский уезд
Рождение ребёнка
1817

Сын: Никитин Григорий Егорович

Отец ребёнка: Никитин Егор Агеевич

Сарты, Сихиязская волость, Златоустовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Егор Агеевич

Место жительства
Неизвестно
Сарты, Сихиязская волость, Златоустовский уезд
Смерть
Неизвестно
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