Никитина Матрёна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Марья Егоровна
Отец ребёнка: Никитин Егор Агеевич
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Марфа Егоровна
Отец ребёнка: Никитин Егор Агеевич
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Никитин Егор Агеевич
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Никитин Егор Агеевич
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.07.1810
Дочь: Парасковья Егоровна
Отец ребёнка: Никитин Егор Агеевич
Рождение ребёнка
29.05.1814
Дочь: Федосья Егоровна
Отец ребёнка: Никитин Егор Агеевич
Рождение ребёнка
26.01.1816
Отец ребёнка: Никитин Егор Агеевич
Рождение ребёнка
1817
Сын: Никитин Григорий Егорович
Отец ребёнка: Никитин Егор Агеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никитин Егор Агеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно