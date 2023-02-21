Анна Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1743 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Ист.: исповедныеросписи церкви Архистратига Михаила, с. Михайловское за 1795 год (Ф.737 Оп.1 Д.3473 двор №60 #339)
Рождение ребёнка
1773 ст.
Сын: Наум Антонов
Отец ребёнка: Антон Сергеев
Ист.: Ревизские сказки по 6~8 ревизиям за 1811,1816 и 1834гг (ЦГА г.Москвы Ф.51 О.8 Д.50, 177, 373); ИР ц.Архистратига Михаила, с. Михайловское, 1795г. (Ф.737 Оп.1 Д.3473 двор №60 #2342)
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Марья Антонова
Отец ребёнка: Антон Сергеев
Ист.: Исповедные росписи церкви Архистратига Михаила, с. Михайловское за 1795 год (Ф.737 Оп.1 Д.3473 двор №60 #340)
Рождение ребёнка
1788 ст.
Сын: Семён Антонов
Отец ребёнка: Антон Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Сергеев
Смерть
Неизвестно