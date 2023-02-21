Анна Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1740 или 1752 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ист.: исповедныеросписи церкви Архистратига Михаила, с. Михайловское за 1795 год (Ф.737 Оп.1 Д.3473 двор №60 #339)
Рождение ребёнка
1773 ст.

Сын: Наум Антонов

Отец ребёнка: Антон Сергеев

Глотаево, Домодедово, Московская область
Ист.: Ревизские сказки по 6~8 ревизиям за 1811,1816 и 1834гг (ЦГА г.Москвы Ф.51 О.8 Д.50, 177, 373); ИР ц.Архистратига Михаила, с. Михайловское, 1795г. (Ф.737 Оп.1 Д.3473 двор №60 #2342)
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Марья Антонова

Отец ребёнка: Антон Сергеев

Глотаево, Домодедово, Московская область
Ист.: Исповедные росписи церкви Архистратига Михаила, с. Михайловское за 1795 год (Ф.737 Оп.1 Д.3473 двор №60 #340)
Рождение ребёнка
1788 ст.

Сын: Семён Антонов

Отец ребёнка: Антон Сергеев

Глотаево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антон Сергеев

Смерть
Неизвестно
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