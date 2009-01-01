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Грудев Серафим Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Грудев Иван Андреевич

Мать: Грудева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Грудев Кирилл Серафимович

Мать ребёнка: Ксения Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грудев Александр Серафимович

Мать ребёнка: Ксения Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Иосифовна

Смерть
1979
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