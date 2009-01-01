Грудев Серафим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Грудев Иван Андреевич
Мать: Грудева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Грудев Кирилл Серафимович
Мать ребёнка: Ксения Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грудев Александр Серафимович
Мать ребёнка: Ксения Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Иосифовна
Смерть
1979