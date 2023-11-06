Срурова (Слякаева) Лилия Гаязовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Срурова (Слякаева) Лилия Гаязовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1973

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1973

Отец: не указан

Мать: Слякаева Марьям Шамсутлиновна

Рождение ребёнка
12.04.1995

Дочь: Демьянова Алина Владимировна

Отец ребёнка: Сруров Владимир

Рождение ребёнка
07.12.1999

Сын: Слякаев Денис Владимирович

Отец ребёнка: Сруров Владимир

Бракосочетание
12.02.2016

Муж: Криушов Алесеей Викторович

Бракосочетание
12.02.2016

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сруров Владимир

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