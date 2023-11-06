Срурова (Слякаева) Лилия Гаязовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1973
Отец: не указан
Рождение ребёнка
12.04.1995
Дочь: Демьянова Алина Владимировна
Отец ребёнка: Сруров Владимир
Рождение ребёнка
07.12.1999
Сын: Слякаев Денис Владимирович
Отец ребёнка: Сруров Владимир
Бракосочетание
12.02.2016
Бракосочетание
12.02.2016
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сруров Владимир