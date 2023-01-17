Белова Татьяна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Татьяна Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Белова Агафья Васильева

Отец ребёнка: Белов Василий Гаврилов

Кожухово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Белов Матвей Васильев

Отец ребёнка: Белов Василий Гаврилов

Кожухово, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Белова Матрёна Васильева

Отец ребёнка: Белов Василий Гаврилов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Василий Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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