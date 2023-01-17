Белова Татьяна Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Белова Агафья Васильева
Отец ребёнка: Белов Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1854
Отец ребёнка: Белов Василий Гаврилов
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Белова Матрёна Васильева
Отец ребёнка: Белов Василий Гаврилов
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно