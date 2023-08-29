Неизвестно ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Литвинов Федор/Феодор Николаевич
Отец ребёнка: Литвинов Николай Павлович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Литвинова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Литвинов Николай Павлович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Литвинов Трифон/Трофим Николаевич
Отец ребёнка: Литвинов Николай Павлович
Рождение ребёнка
1859
Сын: Литвинов Савелий Николаевич
Отец ребёнка: Литвинов Николай Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно