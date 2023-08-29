Неизвестно ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Литвинов Федор/Феодор Николаевич

Отец ребёнка: Литвинов Николай Павлович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Литвинова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Литвинов Николай Павлович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Литвинов Трифон/Трофим Николаевич

Отец ребёнка: Литвинов Николай Павлович

Рождение ребёнка
1859

Сын: Литвинов Савелий Николаевич

Отец ребёнка: Литвинов Николай Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Николай Павлович

Смерть
Неизвестно
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