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Абдулвагап Абдулсалимов

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1779

Дата смерти

02.04.1850 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Абдулсалим Бакиев

Мать: не указана

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1807

Сын: Мазит Абдулвагапов

Мать ребёнка: Гульниза

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1810

Сын: Шарип Абдулвагапов

Мать ребёнка: не указана

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1813

Сын: Абдюш Абдулвагапов

Мать ребёнка: Гульниза

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ? Абдулвагапова

Мать ребёнка: Гульниза

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гульниза

Смерть
02.04.1850 ст.
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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