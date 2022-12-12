Абдулвагап Абдулсалимов
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти02.04.1850 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Абдулсалим Бакиев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Мазит Абдулвагапов
Мать ребёнка: Гульниза
Рождение ребёнка
1810
Сын: Шарип Абдулвагапов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Абдюш Абдулвагапов
Мать ребёнка: Гульниза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ? Абдулвагапова
Мать ребёнка: Гульниза
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гульниза
Смерть
02.04.1850 ст.