Хоробрых Руслан Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хоробрых Руслан Витальевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1988

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1988

Отец: Хоробрых Виталий Викторович

Мать: не указана

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