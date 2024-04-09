Иван Меньшой Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Меньшой Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1766

Сын: Петр Иванович

Мать ребёнка: Феодора Ефимовна

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Феодора Ефимовна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: Феодора Ефимовна

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