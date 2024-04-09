Иван Меньшой Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1766
Сын: Петр Иванович
Мать ребёнка: Феодора Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1776
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Феодора Ефимовна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: Феодора Ефимовна